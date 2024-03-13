الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3| حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم  للفنان خالد النبوي ونخبة من الفنانين، على قناة dmc دراما، عقب موعد الإفطار.

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم، اليوم، محاولة صلح بين حلا شيحا “مي” وخالد النبوي "مختار أبو المجد "، حيث اعتذرت الأولى لأبو المجد  خلال الحلقة عن طريقة حديثها معه مع مشادة بسبب ابنتها والابن الاصغر له بالمدرسة.

وأهدت “مي” مختار أبو المجد بعض الحلوى التي تقوم بإعدادها بمشروعها الخاص، كرسالة اعتذار له.

كما شهد مسلسل “امبراطورية ميم” الحلقة 3.. خلاف جديد بين مروان أبو المجد “نور النبوي”، مع والده مختار أبو المجد “خالد النبوي”، وذلك بعد تأخر مروان خارج المنزل حتى منتصف الليل، ذلك الأمر تسبب في مشاجرة مع والده،ورفضه تعليماته ومراقبته لتصرفاته.

وحاول أشقاء “مروان  أبو المجد"  الخمس التدخل للصلح بينه وبين والده خالد النبوي، الإ أن الأول يرفض تدخلات والده في تصرفاته.

بدأت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3.. بمحاولة إصلاح سيارة مختار أبوالمجد، بعد الحادث الذي تسبب فيه ابنه مروان "نور النبوي".

وحاولت الفنانة إيمان السيد إثارة إعجاب مختار أبوالمجد "الفنان خالد النبوي"، ومحاولة إقناعه بالزواج منها.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.
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