مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت منذ قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للإنتاج الفني.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

وتعرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 6:15، ليواصل المسلسل احداثه بين عائلة مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

وتعرض الحلقة على قناة dmc الساعة 11 مساءًا يوميًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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