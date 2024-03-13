بـ"المكرمية ودايرة الطبول".. مركز جسور الثقافي بالكنيسة الأسقفية يحتفي بشهر رمضان

يحتفل مركز جسور الثقافي التابع لكنيسة جميع القديسين بالكنيسة الأسقفية، بشهر رمضان الكريم، عبر تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بالشهر الكريم.

ورشة للمكرمية في شهر رمضان

ينظم مركز جسور الثقافي عدد من الأنشطة الثقافية، المرتبطة بشهر رمضان الكريم، ومن بينها ورشة عمل المكرمية، التي تعلم المشاركون مهارات صناعة الأعمال اليدوية بفن المكرمية.

وتهتم الورشة بتعليم المشاركون بعض الأعمال اليدوية الخاصة بأجواء رمضان، مثل عمل زينة رمضان بالمكرمية.

ورشة دايرة الطبول

“دايرة الطبول”، هي ورشة معتادة في مركز جسور الثقافي، والذي يجمع في أنشطته الجميع مسلمين ومسيحيين دون تمييز، الإ أن الورشة لها طابع خاص في شهر رمضان الكريم، حيث يركز على موسيقى رمضان في دايرة الطبول الأسبوعية.

وتقام جلسة أسبوعية لدائرة الطبول بمركز جسور، احتفاءً بالشهر الكريم، وموسيقى المسحراتي، وهو نشاط فني مميز يساهم في تعليم المشاركون موسيقى الطبول.

ما هو مركز جسور الثقافي بالكنيسة الأسقفية؟

مركز جسور الثقافي هو أحد المراكز التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر، ولديه رؤية خاصة للعمل المجتمي، يسعى إلى أن يكون مكانًا يتيح الفرصة لجميع الناس بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم مزيدًا من التعاون والتعارف من خلال الفن، والموسيقى، والأنشطة التعليمية والثقافية.

ويتيح مركز جسور وسائل المعرفة والخبرة التي تستطيع أن تبني جسورًا دائمة من التفاهم والسلام بين الناس برغم تنوعهم واختلافهم.

ويتبع مركز جسور أيضًا المركز المسيحي الإسلامي للحوار والتفاهم،بهدف دعم الحوار بين الثقافات والأديان برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأساقفة بمصر.

وتسعى الكنيسة الاسقفية عبر مراكزها الثقافية والمجتمعية إلى محاولات القتارب مع جميع فئات المجتمع والأديانوالثقافات المختلفة بهدف دعم الحوار مع مؤسسات عديدة، ودعم الوحدة الوطنية وأواصر المحبة بين جميع أبناء الوطن، مؤكدة من خلال هذه المبادرات على دعمها لروح المحبة الواحدة.