الأربعاء 13 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.."النبوي" يعيش قصة مع سولاف خوفراجي عبر "الجوابات"في امبراطورية ميم

جريدة الدستور

انطلقت اليوم إعادة الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم من بطولة الفنان “خالد النبوي”، ونخبة من الفنانين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،وذلك ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

 *أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “امبراطورية ميم”

 شهدت الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم، عدة أحداث متصاعدة مع البطل “خالد النبوي" والذي يقوم بدور مختار أبو المجد، مع أبنائه الستة بالمسلسل.

وخلال أحداث الحلقة عرضت إحدى شركات الاستثمار العقاري على مختار أبو المجد شراء منزله بمبلغ مالي كبير،ورفض هذا العرض في مشاهد الحلقة، وتعرض لعدة مواقفة تسببت في مضايقات له الإ أنه مازال يعيش على ذكرى حب زوجته المتوفية التي تقوم بدورها كضيفة الفنانة “سولاف فوخراجي”

ويكتب البطل مختار أبو المجد،جميع تفاصيل يومه  مع أبنائه، في جوابات إلى زوجته المتوفية تخليدًا لحبه لها رغم رحيلها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم
تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 

مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 خالد النبوي مختار أبو المجد إمبراطورية ميم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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