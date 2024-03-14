انطلقت اليوم إعادة عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "امبراطورية ميم" لخالد النبوي ومجموعة من الفنانين من إنتاج شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنوات DMC.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم اليوم، محاولة صلح بين حلا شيحا “مي” وخالد النبوي "مختار أبو المجد " حيث اعتذرت الأولى لأبو المجد خلال الحلقة عن طريقة حديثها معه مع مشادة بسبب ابنتها والابن الاصغر له بالمدرسة.

وأهدت “مي” مختار أبو المجد بعض الحلوى التي تقوم بإعدادها بمشروعها الخاص، كرسالة اعتذار له.

أبرز أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3

كما شهد مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3.. خلاف جديد بين مروان أبو المجد “نور النبوي”، مع والده مختار أبو المجد “خالد النبوي”، وذلك بعد تأخر مروان خارج المنزل حتى منتصف الليل، ذلك الأمر تسبب في مشاجرة مع والده،ورفضه تعليماته ومراقبته لتصرفاته.

وحاول أشقاء مروان أبو المجد الخمس التدخل للصلح بينه وبين والده خالد النبوي، الإ أن الأول يرفض تدخلات والده في تصرفاته.

كما حاولت “إيمان السيد” التي تقوم بدور معلمة أبناء مختار أبو المجد، إثارة إعجابه لإقناعه بالزواج بها، ومحاولة التقرب من أبنائه الصغار.

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.