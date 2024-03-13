الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته فى الحلقة 3 من "إمبراطورية ميم"

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم، الحلقة الثالثة من مسلسل"امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي، على قناة dmc دراما، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة أروما للإنتاج الفني.

خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع حلم امبراطورية ميم في الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم، مشاهد لمختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، تجمع بينه وبين زوجته الراحلة “ميسون” والتي تقوم بدورها الفنانة “سولاف فوخراجي” ليستعد ذكرياته معها قبل موتها،ويسرد خلالها بداية حلم امبراطورية ميم التي تجمع أفراد عائلته  المكونة من ست أبناء ووالدتهم  وجميعهم تبدأ حروف اسمائهم بحرف الـ"ميم" مع والدهم مختار أبو المجد.

واستعاد مختار أبو المجد ذكريات قصة حبه مع “ميسون” قبل موتها واعترافها له بحالتها المرضية التي قد تتسبب في موتها يوما ما،بالفعل توفت بعد عدة شهور وتحمل أبو المجد مسئولية رعاية أبنائه بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

 

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.


 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 


مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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