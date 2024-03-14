الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. نور النبوي يتخوف من توتر علاقته مع والده بعد إمبراطورية ميم (فيديو)

نور النبوي ووالده
نور النبوي ووالده في مسلسل إمبراطورية ميم

نشر الفنان"نور النبوي"، مقطع فيديو  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، يجمعه مع والده الفنان “خالد النبوي”، يتسائل خلاله هل تتأثر علاقته بأبيه عقب مشاركتهما في المسلسل الدرامي في موسم مسلسلات رمضان 2024 “إمبراطورية ميم”.

 تخوف نور النبوي من توتر علاقته مع والده بعد امبراطورية ميم

 وقال “نور النبوي” خلال مقطع الفيديو: "أتمنى علاقتنا في المسلسل لا تتأثر بعلاقتنا الشخصية “، ورد عليه والده الفنان خالد النبوي قائلًا: ”هترجع الساعة 12 بليل.. ومفيش عربية"

وفي نهاية مقطع الفيديو مازح نور النبوي والده قائلًا:" ده اللي كنت خايف منه".

مواعيد الحلقة 4 من مسلسل امبراطورية ميم

وتعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل امبراطورية ميم، ويتسائل الجمهور عبر محركات البحث عن مواعيد العرض على القنوات الفضائية.

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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