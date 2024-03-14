الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 3| الظهور الأول لـ محمد محمود عبدالعزيز سكران فى منزل حلا شيحة

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز وحلا فى إمبراطوربة ميم

توالت أحداث الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وشهدت الحلقة الظهور الأول للفنان محمد محمود عبدالعزيز  الذي يجسد شخصية "كريم" طليق حلا شيحة فى الأحداث.

 

الحلقة 3 إمبراطورية ميم.. ظهور محمد محمود عبدالعزيز سكران فى منزل طليقته

ورصدت الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم، ذهاب كريم - محمد محمود عبدالعزيز، إلى منزل منى - حلا شيحة، وهو سكران وغائب وعيه، ويترجاها بعودتها له مرة أخرى مؤكدا حبه لها، ما جعلها تشن هجوما حادا عليه، ثمَّ خلد للنوم وهو في حالة سُكر شديدة، وكانت تظهر عليه علامات التعب نتيجة كثرة الشُرب مع أصحابه.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

كما شهدت الحلقة 3 لـ مسلسل إمبراطورية ميم تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، إذ حدثت مشادة كلامية حادة بين كلا من: مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجله مروان - نور النبوي، الرافض لتنفيذ قرارات والده الحاسمة وعودته إلى المنزل فى مواعيد معينة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، فيما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

 

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميا على منصة واتش آت الرقمية يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل إمبراطورية ميم

يحتوى مسلسل إمبراطورية ميم، على 30 حلقة، وينتمى العمل لنوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة وعلاقة الآباء بالأبناء، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة النجم خالد النبوي بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نور النبوي، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، حلا شيحة، محمود حافظ، هاجر السراج، الهام صفي الدين، الطفلة منى أحمد زاهر، والطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، وهو من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وإخراج محمد سلامة.

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