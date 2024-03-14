الخميس 14 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 لخالد النبوي

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تنطلق اليوم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة لخالد النبوي وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة الرابعة 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3 

بدأت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3 بمحاولة إصلاح سيارة مختار أبوالمجد، بعد الحادث الذي تسبب فيه ابنه مروان "نور النبوي".

وحاولت الفنانة إيمان السيد إثارة إعجاب مختار أبوالمجد "الفنان خالد النبوي"، ومحاولة إقناعه بالزواج منها.

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

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