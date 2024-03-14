مسلسلات رمضان 2024| هل يتزوج خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم؟.. الأبناء يتسائلون

طرح أبناء الفنان النبوي، خلال الحلقة الثالثة من مسلسل إمبراطورية ميم، والذي يقوم خلاله بدور “مختار أبو المجد”، تساؤلا على “نشوى مصطفى” والتي تقوم بدور شقيقة أبو المجد، وجاء هذا التساؤل “هل من الممكن أن يتزوج والدهم ”عقب وفاة والدتهم "ميسون" بالمسلسل والتي تقوم بدورها الفنانة "سولاف فوخراجي ".

هل يتزوج خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم؟

وجاء طرح هذا السؤال بعد محاولات من الفنانة “إيمان السيد” التي تقوم بدور معلمة بمدرسة الأبناء، وتحاول التقرب إلى"مختار أبو المجد" لتتزوجه.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم أحداث متسارعة تجمع بين مختار أبو المجد وأبنائه الست، وأهمها تزايد حدة الخلاف والمشادات مع ابنه “مروان أبو المجد” الذي يقوم بدوره الفنان “نور النبوي”.

كما شهدت استمرار محاولات مدرسة الأبناء لإثارة إعجاب “مختار أبو المجد” خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 4

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.