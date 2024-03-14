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عُرضت منذ قليل، الحلقة 4 من مسلسل “امبراطورية ميم” بطولة الفنان خالد النبوي،على قناة DMC DRAMA، من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما.

مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 4.. شركة العقارات تُجدد طلبها لشراء منزل حلا شيحا

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة.

مسلسل “إمبراطورية ميم” الحلقة 4

شهدت الحلقة 4 من مسلسل “إمبراطورية ميم” تصاعدًا في الأحداث، حيث تُجدد شركة العقارات طلبها لشراء منزل حلا شيحا والتي تجسد دور “مي ”.

وتتمسك “مي” بعدم بيع منزلها بمنطقة المعادي، وترفض العرض المالي الكبير لشراء منزلها مستعينة بمحاميها، لدعمها في موقفها.

وتتخوف “مي” من طليقها كريم الدالي والذي يقوم بدوره “محمد محمود عبد العزيز”، في تغيير موقفه تجاه بيعها للمنزل.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

يضم مسلسل إمبراطورية ميم، كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين في مقدم تهم النجم خالد النبوي، ومحمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.