الخميس 14 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "إمبراطورية ميم" حلقة 4.. بـ"أكلة سوشي" نشوى مصطفى تنضم لمطالب أبناء "النبوي"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل “إمبراطورية ميم” للفنان خالد النبوي، ومجموعة من الفنانين، على قناة DMC دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز أحداث حلقة 4 من مسلسل إمبراطورية ميم

حاول أبناء مختار أبو المجد بطل المسلسل الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، التأثير على موقف شقيقة والدهم الفنانة “نشوى مصطفى ” بالمسلسل، لكي تتضامن مع مطالبهم من والدهم.

 وقاد “مروان أبو المجد ” الابن الأكبر لمختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي،بتحضير قائمة مطالب من والدهم من أهمها  منحهم الحرية في موعد العودة إلى المنزل،والحرية في مصروفات المنزل ويكون مصروف المنزل متاح للجميع.

 واستطاع أبناء مختار أبو المجد التأثير على موقف نشوى مصطفى لدعم مطالبهم عند والدهم من خلال طلب “أكلة سوشي” لكي يضمنوا ولائهم ودعمها لمطالبهم.

وتوالى الأحداث بين أفراد عائلة مختار أبو أبو المجد خلال الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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