الخميس 14 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 4: نور النبوي يشجع أشقائه للتمرد على والدهم

جريدة الدستور

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل “إمبراطورية ميم” للفنان خالد النبوي ونخبة من الفنانين، على قناة DMC دراما،من إنتاج شركة أروما، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نور النبوي يشجع أشقائه للتمرد على والدهم في الحلقة 4

شهدت الحلقة 4 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين "مروان أبو المجد" الذي يقوم بدور نور النبوي وأشقائه معهم والدهم مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

وشجع مروان أبو المجد أشقائه للتمرد على والدهم وتحضير قائمة مطالب لتنفيذها بالمنزل.

 وجاءت أبرز مطالب أبناء مختار أبو المجد من والدهم، أنهم يتيح لهم الخروج إلى أوقات متأخرة بخارج المنزل، وجعل راتبه ودخله الشهري متاح لهم في صندوق شفاف.

 ورفض مختار أبو المجد مطالب أبنائه التي يقودها مروان شقيقهم الأكبر، مؤكدا على إتاحته لنقاش مفتوح حول مطالبهم ومشاكلهم بالمنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء. 

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