مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 5.. نفادى يتحول للمحقق كولومبو

يتابع ملايين المشاهدين أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 ، وذلك من أجل الاستمتاع بوجبة دسمة من الكوميديا يقدمها الكبير أوى بصحبة مربوحة والدكتور ربيع والعترة وجوني، وذلك في تمام الساعة 6.5 مساء يوميًا وقت وجبة إفطار رمضان.

وحقق الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5 نجاحا كبير منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن محاولات الكبير تقديم خطة ليكون نفادي فارس احلام أمينة خليل، حيث قام بعمل خطة محكمة ليكون نفادي فتي أحلامها وتتواصل خطة الكبير بإخفاء السلسلة الخاصة بأمينة خليل التي تصرخ بالدوار ليهدئ الكبير من روعها ويبدأ في المناداة على نفادي الذي تقمص شخصية المحقق كولومبو للبحث عن السلسلة ويبدأ في استعراض قدراته لكشف الحقائق ويتهم إياهم بسرقة السلسلة الذي يقول إنه سيكشف عن كل شيء عن الخطة ليقوم نفادي بالكشف عن مكان السلسلة في برطمان المخلل، لتصرخ فيه أمينة خليل بأنه شخص مريب وهو من قام بسرقة السلسلة وتقرر إبلاغ الشرطة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



ولاقي المسلسل الكوميدي، الكبير أوي، إعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 اجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8



قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية:

قناة on.

on drama

منصة watch it



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي عدد كبير من النجوم، هم:

الفنان أحمد مكي.

الفنانة رحمة أحمد.

الفنان بيومي فؤاد.

الفنان هشام إسماعيل.

الفنان محمد سلام.

الفنان حسين أبوالحجاج.

الفنانة ليلى عز العرب.

الفنان مصطفى غريب.

الطفل يوسف زيكو.

تأليف مصطفى صقر.

إخراج أحمد الجندي.

إنتاج سينرجي.

وخلال الأيام الماضية انتهى الموسيقار عمرو إسماعيل من وضع الموسيقى التصويرية للجزء الثامن من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

قد يهمك أيضا: