الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 5.. نفادى يتحول للمحقق كولومبو

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

يتابع ملايين المشاهدين أحداث  مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 ، وذلك من أجل الاستمتاع بوجبة دسمة من الكوميديا يقدمها الكبير أوى بصحبة مربوحة والدكتور ربيع والعترة وجوني، وذلك في تمام الساعة 6.5 مساء يوميًا وقت وجبة إفطار رمضان. 

وحقق الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5 نجاحا كبير منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON. 

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن محاولات الكبير تقديم خطة ليكون نفادي فارس احلام أمينة خليل، حيث قام بعمل خطة محكمة ليكون نفادي فتي أحلامها وتتواصل خطة الكبير بإخفاء السلسلة الخاصة بأمينة خليل التي تصرخ بالدوار ليهدئ الكبير من روعها ويبدأ في المناداة على نفادي الذي تقمص شخصية المحقق كولومبو للبحث عن السلسلة ويبدأ في استعراض قدراته لكشف الحقائق ويتهم إياهم بسرقة السلسلة الذي يقول إنه سيكشف عن كل شيء عن الخطة ليقوم نفادي بالكشف عن مكان السلسلة في برطمان المخلل، لتصرخ فيه أمينة خليل بأنه شخص مريب وهو من قام بسرقة السلسلة وتقرر إبلاغ الشرطة. 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

ولاقي المسلسل الكوميدي، الكبير أوي، إعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 اجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 


قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر القنوات التالية:

قناة on.
on drama
منصة watch it
 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 


ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي عدد كبير من النجوم، هم:

الفنان أحمد مكي.
الفنانة رحمة أحمد.
الفنان بيومي فؤاد.
الفنان هشام إسماعيل.
الفنان محمد سلام.
الفنان حسين أبوالحجاج.
الفنانة ليلى عز العرب.
الفنان مصطفى غريب.
الطفل يوسف زيكو.
تأليف مصطفى صقر.
إخراج أحمد الجندي.
إنتاج سينرجي.

وخلال الأيام الماضية انتهى الموسيقار عمرو إسماعيل من وضع الموسيقى التصويرية للجزء الثامن من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

قد يهمك أيضا:

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5| دينا الشربيني تحتفل بتألق "شريف" على أنغام سطلانة

"عتبات البهجة" الحلقة الـ5.. نعناعة تتفق مع حنفي لتترك بهجت الأنصاري في محنته

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الخامسة الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 5 الحلقة الخامسة من الكبير اوي الحلقة الخامسة من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 23 على شبكة قنوات DMC

الأكثر تداولا.. موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الحلقة 21

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 20.. أبرز الأحداث

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 لـ شيرين رضا الحلقة 19 على قناة DMC

أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

"WATCH IT" تُعلن موعد انطلاق أولى حلقات "وبينا ميعاد 2"

أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

"بطعنة نافذة فى القلب".. مصرع تاجر خضار على يد نجلة زوجته وقت الإفطار بالمنوفية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": أهم صفة فى زوجى المستقبلى عدم النوم تحت التكييف

5 أشخاص يحرقون صديقهم بالمولوتوف بعد مشادة كلامية في نهار رمضان

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة