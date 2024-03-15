الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5| دينا الشربيني تحتفل بتألق "شريف" على أنغام سطلانة

كامل العدد
كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5.. عاد "شريف" لاعب الكرة، إلى منزله ليجد والدته “دينا الشربيني” تنتظر عودته لتبارك له على تألقه في المباراة.

مسلسلات رمضان 2024

 مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5

تحولت غرفة شريف إلى قاعة احتفال بتألقه في أولى مبارياته مع النادي الأهلي، وتوافد أفراد الأسرة على الغرفة للاحتفال بـ “شريف” على أنغام أغنية “سطلانة”.

وحمل تتر المسلسل قبل بدء الحلقة أن ضيوف شرف الحلقة الخامسة هما الفنانة القديرة حنان يوسف وآيه سماحة

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 6

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة  5 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة  5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024

 ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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