مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5| دينا الشربيني تكتشف علاقة زوجها بمساعدته.. فماذا تفعل؟

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5.. كشفت فوزية سر "ملك" الطبيبة المساعدة لزوجها في العيادة لـ دينا الشربيني، مما أثار انفعال دينا الشربيني وهل تواجه زوجها أم تتحدث إلى والدته؟ أم تذهب للفتاة المعجبة بزوجها وتواجهها؟.

الحلقة 5 مسلسل كامل العدد +1

ونصحت “فوزية" دينا الشربيني، بأن تتريث وتُحسن علاقتها مع زوجها، قبل أن تسرقه منها مساعدته "ملك".

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4

وشاركت الفنانة دينا الشربيني، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كواليس أحداث مسلسل كامل العدد +1، بعد مشاركة ابنها لأول مرة في مباراة رسمية لكرة القدم.

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وكتبت “الشربيني”: أول مباراة رسمية لشريف مع النادي الأهلي في "كامل العدد+1".

وخلال أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة، أخبر شريف، والدته دينا الشربيني، عبر الهاتف، أنه سيكون ضمن فريق النادي الأهلي للناشئين في لعب مباراة هامة للفريق.

وحاولت ليلى "دينا الشربيني" تشجيع ابنها، وقد أخبرت جميع أفراد عائلتها وأوصتهم بالتجمع في منزلها لمشاهدة المباراة المنتظرة، وهم يرتدون زي موحد، لمشاهدة المباراة المنتظرة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.