مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. رقم مجهول يهدد بسنت أبو باشا بنشر صور خارجة لها

يشاهد جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها في 15 حلقة، تعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لذلك من المقرر أن ينتهي عرض مسلسل عتبات البهجة في منتصف شهر رمضان المبارك.



أحداث الحلقة 5 مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة، بتلقي بسنت أبو باشا والتي تجسد دور جميلة حفيدة بهجت الأنصاري والذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني تهديدًا من رقم مجهول بمنشر صور لها عارية ومخلة تمامًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعلها تدخل في نوبة من البكاء، وتحاول أن تعرف هوية الشخص، إلا أنه يمتنع ويقرر أن يستمر في مصايقتها وتهديدها.



عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

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ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.



عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: