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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. بهجت الأنصارى يفكر فى حل قضية التهرب الضريبى

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يستعد الجمهور العربي والمصري لعرض الحلقة الـ5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي من المقرر أن يعرض خلال الساعات المقبلة على شاشات ومنصات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

يعد مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني هو انطلاقة جديدة له في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 بعد غياب دام لعامين كاملين، وينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة، التي تتكون من 15 حلقة، لذلك فإنه من المقرر أن ينتهي عرضه في منتصف شهر رمضان المبارك.

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أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

يفكر الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد شخصية بهجت الأنصاري، إيجاد حل لأزمته واتهامه في قضية التهرب الضريبي والذي تسبب بها المدرس عبد البديع والذي يؤدي دوره الفنان هشام إسماعيل، والذي امتنع عن دفع الضرائب على مركز الدروس الخصوصية الذي يديره لصالح بهجت الأنصاري.

تفاصيل أحداث مسلسل البهجة الحلقة 4

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بتوجيه تهمة التهرب الضريبي لبهجت الأنصاري بعد إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود.

وهو ما جعل بهجت الأنصاري يتهم عبد البديع بالنصب والاحتيال عليه واستغلال اسمه، وقامت نعناعة بطلب من بهجت دفع نصف الكفالة والثاني يطلب منها فض الشراكة بينهما.

عمر لايزال يتورط في تعاطي مخدر الحشيش ويفكر في العمل مع الدارك ويب، وجميلة تتعرض للفضيحة بسبب نشر صورها عارية على جروب الواتس آب، أيضا تيته يوافق على العمل مع راقصة وفله ترفض الارتباط به.

عتبات البهجة

كما قام حنفي بعرض على نعناعة لبيع منتجات مغشوشة داخل الكشك، أيضا عرض حنفي المساعدة على بهجت الأنصاري والذي لقنه درسا قاسيا.
 

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة 

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود).

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