الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واحد من الناس.. عمرو الليثى يلتقى عمال مشروع بناء محطة كهرباء بالجيزة

عمرو الليثي
عمرو الليثي

حرص الإعلامي عمرو الليثي، على إجراء لقاء مع العاملين في مشروع بناء محطة كهرباء بالجيزة، تابعة للإسكان الاجتماعي للشباب ومتوسطي الدخل، موجهًا الشكر لهم على عملهم.

وأثناء جولته تعرف الليثي، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية “الحياة”، التقي عددا من المهندسين والعمال في المشروع، موضحين أن هذا المشروع هو امتداد لتوسعات الشمالية للمشروعات الجديدة.

وخلال الحلقة، قدم “الليثي” مكافآت مالية للعمال العاملين في الموقع، بعد إجابتهم عن عدة أسئلة كروية، في فقرة ترفيهية يقوم بها البرنامج.

 

مشروع بناء محطة كهرباء بالجيزة بناء محطة كهرباء محطة كهرباء

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