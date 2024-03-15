تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| معركة بالسيوف بين نفادي وسلام

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5.. شهدت بداية الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي إثارة كبيرة جذبت ملايين المشاهدين وتجمعهم حول شاشات التليفزيون، وذلك لمتابعة قصة زواج نفادي من أمينة خليل ومحاولات الكبير أوي مساعدته على إتمام الزواج منها بخلق معارك تبين شجاعته وقوته لينال إعجاب أمينة.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5

كما بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5، بطلب أمينة خليل من الكبير أوى إبلاغ الشرطة عن محاولات الشرير أوي محمد سلام لإخافة أبناء قرية المزاريطة بعد عودته وهي لا تعلم أنه اتفاق بين الكبير وهجرس ونفادي على تمثيلية تبين شجاعته لينال إعجاب أمينة ويتزوج منها لخوف الكبير أوي من رد فعل الشمامة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5 معركة السيوف

وبدأ ظهور الشرير أوي وهو يردد أنه أوعر من عتريس وانا كل حاجه في حياتكم وملك إشارة من يدي، ولكن فوجىء بظهور نفادي على عربة حنطور وهو يردد “ضربوا المثل بيا وفي شجاعتي معروف”، ثم أوقف الحصان بالريموت كنترول، مع سؤال أمينة خليل للكبير عمن يقود الحنطور ليقول إنه نفادي مؤكدة أنها مش قلقانة خالص ونفادي يواجه الشرير أوي.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 5.. مبارزة بالسيوف

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5

ثم قام نفادي والشرير قوي بالمبارزة عن طريق الشعر، ولكن طلب الكبير أوي أن يتبارزا بالسيوف وسط سعادة واستمتاع أمينة خليل، لتدور معركة حامية بين نفادي والشرير أوي، ونفادي يردد هاخد قلبك بيدي، ليقول الشرير قلبي آه جسدي لا، ثم ذهبت أمينة لإيقاف القتال متهم إياهم بالهمجية، وأنه لا يمكن نواجه العنف بالعنف ومحتاجين نتكلم معاه ونعرف بقى شرير ليه وذهبت بصحبة الشرير ليحمكة لها قصته.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 5

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5 الشرير اوى

كما تم تحديد مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5 والتى ينتظرها ملايين المشاهدين، في الساعة السادسة وخمس دقايق يوميا على قناة أون وأون دراما ومنصة وتش ات.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 5

وأيضا يشارك الفتان أحمد مكى مجموعة من النجوم منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت.

اقرأ أيضا..

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

توقعات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج هجرس وروبي ونفادي وأمينة