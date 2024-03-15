الجمعة 15 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

توقعات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج هجرس وروبي ونفادي وأمينة

مشهد من مسلسل الكبير
مشهد من مسلسل الكبير اوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. تستمر أحداث مسلسل الكبير أوي في جذب المشاهدين بوجبة كوميديا يومية يقوم ببطولتها الفنان أحمد مكي ونخبة من الفنانين، وينتظر ملايين المشاهدين نجاح خطة نفادى في الزواج من أمينة خليل بمساعدة الكبير أوي عمدة المزاريطة وشاكر مساعد الشمامة، بعد استقبال أمينة في قصر العمودية.

مسلسلات رمضان 2024.. توقعات الحلقة 5 من مسلسل الكبير اوى 8

كما يتابع الملايين من المشاهدين أمام شاشات التليفزيون وhd  فى رمضان، الحلقة 5 من مسلسل الكبير اوى 8، وسط توقعات بنجاح خطة زواج نفادى من أمينة خليل بعد استقبالها فى دوار عمدة المزاريطة خلال أحداث الحلقة 4، ويترقب الملايين حلقة احتفالية بزواج هجرس من الفنانة روبى بعد طلبه من الكبير أوى الزواج منها مثل نفادى ورغبته في الزواج من أمينة خليل.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5

الفنانة أمينة خليل 


كذلك، تم الإعلان مواعيد عرض مسلسل الكبير اوى 8 الحلقة 5 في ظل اهتمام ملايين المشاهدين وخاصة الأطفال بمتابعة كوميديا الكبير أوى وجونى والتعرة ومربوحة، وذلك في مواعيد مميزة لحظة تجمع أفراد الـأسرة خلال تناول وجبة إفطار رمضان، في تمام الساعة السادسة و5 دقائق يوميا وقت مدفع الإفطار.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

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مسلسل الكبير أوى 8|مواعيد عرض الحلقة الخامسة من الكبير وتفاصيل زيارة أمينة خليل

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج أمينة خليل

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وشهدت احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4 تفاصيل مثيرة جذبت المشاهدين أمام الشاشات منها زيارة أمينة خليل إلى المزاريطة لحصور المهرجان الفنى وهي كذبة من الكبير اوى لإتمام زواجها من نفادى خوفا من الشمامة وشاكر.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8 هجرس وجونى 

وأيضا تصاعدت الأحداث في الحلقة 4 برغبة هجرس في الزواج من الفنانة روبى ايضا مثل نفادى في الظهور الأول لمحمد سلام فى الجزء الثامن من الكبير اوى.

مسلسل الكبير اوي 8

مسلسلات رمضان 2024..ابطال مسلسل الكبير اوي 8
 

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشهد الجزء 8 من مسلسل الكبير اوى مشاركة متميزة من كبار الفنانين عرى رأسهم ضيف الشرف أمينة خليل، وأيضا حاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

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