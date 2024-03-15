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مصر

مسلسل الكبير أوى 8|مواعيد عرض الحلقة الخامسة من الكبير وتفاصيل زيارة أمينة خليل

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

مسلسل الكبير أوي من أكثر المسلسلات شهرة ومتابعة ونجاح في مصر والوطن العربي لأكثر من عشر سنوات، لذلك  يتصدر السؤال عن مواعيد عرضه والمنصات الناقلة له، محركات البحث، حيث عُرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "الكبير أوي 8" قبل قليل، ويُعرض يوميا على قناة "ON" في تمام الساعة 6 مساءً.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8 

في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8، بدأت الأحداث بظهور الفنان أحمد مكي وهو يعاني من طول أنفه، بينما تركزت الحلقة على محاولة الكبير مساعدة صديقه نفادي في الزواج من الفنانة أمينة خليل. 

وقام الكبير بدعوتها لتكريمها في مهرجان المزاريطة بحيلة ذكية، وتم قبول الدعوة من قبل أمينة وجمعتهما في مشهد كوميدي، وحاول نفادي التقرب من أمينة بإظهار إعجابه بها، ولكن طلبت أمينة من الكبير عدم إجراء عملية تجميل لأنفه.

 أمينة خليل في المزاريطة 

نفادي يرغب في الزواج من أمينة خليل في المسلسل الكوميدي "الكبير أوي 8"، يتجول الكبير في منطقة المزاريطة بحثًا عن شخص معين، ويصادف صديقه "حاتم صلاح" ويفاجأ برغبة نفادي في الزواج من أمينة خليل، يطلب من الكبير المساعدة، ويضطر الكبير للموافقة من أجل إنقاذ نفسه، ويقوم شاكر بمساعدته في ذلك. يقوم الكبير بالبحث عن رقم أمينة خليل، فيتصل بـ حزلقوم ليطلب منه الرقم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 

مواعيد عرض مسلسل "الكبير أوي 8" على قناة "ON" هي في تمام الساعة 06:05 مساءً، ويتم إعادة عرضه الساعة 3 صباحًا والساعة 3 مساءً. كما يمكن مشاهدته على منصة Watch it، ومن إنتاجات دراما المتحدة. 

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فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 

مسلسل "الكبير أوى 8" يُعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويتميز بتجميع نخبة من الفنانين المميزين، بما في ذلك أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وآخرين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف. والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج وإشراف على الكتابة لأحمد الجندي.

يُذكر أن أحمد مكي عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان الفائت، حيث قدم الجزء السادس بعد توقف دام لمدة 7 سنوات. وقد حقق الجزء السادس نجاحًا كبيرًا، وأنتج عددًا من النجوم الكوميديين الصاعدين مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب.

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