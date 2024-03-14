مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. الظهور الأول لجوني وهدرس بالحلقة الرابعة بمسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 4 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث ومغامرات كوميدية حيث شهدت الحلقة الظهور الأول لجوني وهدرس.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، استغراب جوني من محاولات الكبير في إتمام طلب زواج نفادي من الفنانة أمينة خليل ليفكر هدرس في ان يطلب من الكبير ان يطلب له يد روبي.

كما استعجب جوني وهدرس من طول أنف الكبير، ورغم مساندة شاكر مساعد الشمامة للكبير في قراراته إلا أن الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير شهدت غياب شاكر والشمامة عن المشهد.

وحاول جوني وهدرس التقرب من الفنانة أمينة خليل بعمل انترفيو لها لكن هيافة الأسئلة التي وضعها هدرس أثارت حفيظتها وغضبها.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8

تبثه القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، اليوم الأربعاء، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات بث مسلسل الكبير اوي

ويمكن للمشاهدين المحبين لمتابعته، متابعة القنوات التي لها حق إذاعة مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

خلق مسلسل الكبير اوي، بالاجزاء الماضية، حالة من الكوميديا، تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

وتأتي احداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

الجزء الثامن، من مسلسل الكبير اوي، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم: (أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

و لاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.