مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| زواج أمينة خليل

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 5.. ينتظر ملايين المشاهدين احداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير اوي للنجم احمد مكي، وذلك لمتابعة تطورات علاقة علاقة نفادى وأمينة خليل بعد طلبه الزواج منها بمساعدة الكبير اوي وطلبه من سنية تفصيل ثوب الزفاف وسط سخرية الكبير اوي ومربوحة من فكرة زواج نفادى.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5

وأيضا يستعد الملايين من المشاهدين أمام الشاشات في محافظات مصر والرجاء العالم العربي متابعة عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 5 بطولة الفنان أحمد مكى واستكمال الأحداث المتصاعدة والعلاقة الغرامية بين نفادى وأمينة، وطمع أولاد الكبير جونى والعترة في منصب العمدة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي

كما يتم عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 5، في عدة أوقات لإتاحة الفرصة أمام المشاهدين، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساءا كل يوم خلال شهر رمضان وقت وجبة الإفطار السعى، والإعادة في الساعة الثالثة يوميا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

الكبير اوي الجزء 8

كذلك، تابع الملايين تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4 في إطار كوميدي ووصول أمينة خليل إلى دوار الكبير اوي عمدة المزاريطة في حضور نفادى، الذى استقبلها بمظهر غريب جدًا وملابس مضحكه طالبا الزواج منها، بينما طلبت أمينة خليل الذهاب إلى غرفة النوم مبدية إعجابها باتف الكبير اوي بعد تحوله بينيكو.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الخامسة

الكبير اوي 8

إضافة إلى ذلك ، تم الإعلان من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن توفير العديد من المسلسلات لمتعة المشاهدين، ومنها الكبير اوي 8، مع بث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، وحصريآ على قنوات المتحدة وه on وon دراما فى وقت يتجمع فيه جميع أفراد الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، من أجل الاستمتاع ومشهدة مسلسلات رمضان السنوية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

كما تشهد حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، مشاركة كبيرة من النجوم منهم أمينة خليل، وأيضا رحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وايضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي