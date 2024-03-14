الكبير أوي 8 الحلقة 4 | أمينة خليل سعيدة بتحول الكبير "بينوكيو"

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 4.. بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي ساخنة وتصاعد درامي بمكالمة هاتفية من الفنان أحمد مكي للفنانة أمينة خليل بشأن زواجها من نفادي بحضور شاكر مساعد الشمامة، وسط متابعة الملايين من المشاهدين بمختلف أنحاء مصر والعالم العربي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4



كما بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 8، وسط سعادة الكبير أوي بمكالمته للفنانة أمينة خليل، وهو يقول لها إحنا بنحبك قوي قوي واحنا أكبر فانز ليكي، وأنا الكبير عمدة المزاريطة، بينما يردد شاكر للكبير “تعيش مناخيرك طويلة ولا تعيش شمام، بينما طلب الكبير أوي من أمينة أن تكون رئيسة لمهرجان السينما في المزاريطة، لكن شاكر حذره من الكذب لأنه يجب أن يطلب أمينة للزواج من نفادي.

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

ثم حدثت المفاجأة بتحول أنف الكبير أوي إلى أنف شخصية بينوكيو، بسبب كذبه على امينة خليل، بينما أبدت أمينة خليل سعادتها بمنظر أنف الكبير وأن البعض كان يقول لها نفس الكلام بسبب حجم أنفها، ولكن مربوحة تعجبت من زواج نفادي بأمينة وقالت الجربوع دة يتزوج أمينة، ولكن طلب العمدة المساعدة في الزواج وهو لا يلتفت إليهم بسبب مظهر أنفه الجديد.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 5

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

كذلك، تم توفير عدة مواعيد مميزة لمشاهدة مسلسل احمد مكي الحلقة 5، في عدة أوقات تناسب ملايين المشاهدين، وذلك في تمام الساعة 06:05 مساءً يوميا وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

كما يتم عرض مسلسل أحمد مكي الحلقة 5 على منصة Watch it

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة ضخمة من النجوم منهم ضيفة الشرف أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

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