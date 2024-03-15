مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي، حول عائلة بهجت الأنصاري التي تتكون من حفيديه جميلة، عمر.

مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 5| أزمة الصور المخلة تُلاحق حفيدة بهجت الأنصاري

وينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها في 15 حلقة، تعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “عتبات البهجة” الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة، برسائل من مجهول تلقتها حفيدة بهجت الأنصاري “بسنت أبو باشا”، بها العديد من الصورة المخلة لها، لتبدأ في التواصل مع إحدى صديقاتها وتخبرها بالكارثة التي تعيشها، فتخبرها الأخيرة أنها ستذهب إليها بعد انتهاء “الكورس”.

لحظات من الصدمة عاشتها حفيدة “الأنصاري”، قبل أن تتذكر أنها أرسلت تلك الصورة إلى حبيبها محمود “الفنان يوسف عثمان”.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.



عتبات البهجة

قصة مسلسل “عتبات البهجة”

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: