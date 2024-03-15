مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة 5 من مسلسل "عتبات البهجة"

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والتي تعرض خلال الساعات القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة.

ويعيش الجمهور حالة من التشويق انتظارًا لعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، ضمن السباق الرمضاني، والتي تعرض خلال الساعات القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة

حالة من الإثارة يعيشها الجمهور لمعرفة أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة خاصة بعد نهاية الحلقة الرابعة بالعديد من الأحداث المثيرة والتي انتهت بوصول رسالة على هاتف جميلة حفيدة بهجت الأنصاري والتي أثارت فذعها.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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