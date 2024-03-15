ناقد فني: مسلسل "بابا جه" سينافس بقوة كأفضل مسلسل كوميدي

قال رامي المتولي، الناقد الفني، إن مسلسل "بابا جه" من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية العميقة، التي تناسب كافة الأذواق والأعمار في المجتمع.

وأضاف "المتولي" خلال مداخلة لبرنامج "النشرة الفنية" والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن المسلسل ساهم في إشراك المشاهدين في النقض بشكل يفيد الدراما.

ونوه، أن أكرم حسني، دائما ما يعتمد علي كوميديا الموقف، وهذا يساهم بشكل كبير في رسم البسمة على شفاه المتابعين.

وأشار إلى أن مسلسل بابا جه، سينافس بقوة في الماراثون الرمضاني الحالي، من أفضل المسلسلات الكوميدية، مؤكدًا أن الفنان أكرم حسني، دائما ما يعتمد على روح الفريق الواحد.