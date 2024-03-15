الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اقتصادى: المشكلة بين اتحاد دول المغرب سياسية وليست اقتصادية

الدكتور بدر الزاهر
الدكتور بدر الزاهر

قال الدكتور بدر الزاهر، الباحث في علم الاقتصاد، إن مشكلة التباين الاقتصادي بين دول المغرب العربي، هي سياسية وليست اقتصادية.

وأشار "الزاهر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن دول المغرب العربي، تعاني من بعد التكتل الاقتصادي، مضيفًا أن هناك آليات تسهم في تدمير هذا التكتل، ولكن القوى السياسية هي السبب في تعطل هذا.

ونوَّه، بأن هناك دولًا مثل تونس وموريتانيا وغيرها كانوا على شفا الإفلاس خلال مواجهة كورونا، ومع ذلك لم نجد دولة من دول المغرب العربي تقدم يد العون اقتصاديًا لها.

وأكد أن الخلاف السياسي، هو الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد للكثير من دول المغرب العرب، مشيرًا إلى أن الدول لديها إمكانيات كبيرة لإقامة مشروعات تنافس بها العالم.

اقتصادي الدكتور بدر الزاهر دول المغرب العربي القاهرة الإخبارية الزاهر

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