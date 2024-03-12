الأربعاء 13 مارس 2024
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أحمد ناجى: الشركة المتحدة ساهمت فى تكوين الوعى بجانب تقديم الخبر

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد ناجي

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي، إننا كنا نعاني كثيرًا في المجال الإعلامي لسنوات، مشيرًا إلى أن المشكلة لم تكمن في فكرة توصيل الخبر، ولكن كيفية صناعة الوعي.

وأضاف "ناجي"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة، ساهمت في تكوين الوعي بجانب تقديم الخبر، بل واستطاعت التصدى بكل قوة للشائعات التي تواجه الدولة المصرية.

ونوه بأن الحروب قديمًا كانت تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة، أما في الوقت الحالي تعتمد على اختطاف عقول المواطنين البسطاء في الداخل، وهذا أخطر.

وأشار إلى أنه في وقت من الأوقات استغلت العديد من الجماعات المتطرفة عدم وعى الكثير من المواطنين في الدولة المصرية ونشروا أفكارهم، مؤكدًا أن تشكيل الوعى أهم من تقديم الخبر.

أحمد ناجي الشركة المتحدة المواجهة اكسترا نيوز الكاتب الصحفي أحمد ناجي المواجهة العسكرية

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