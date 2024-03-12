الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ضياء رشوان: دخول إسرائيل رفح الفلسطينية خطر يهدد نتنياهو نفسه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن المعارك في شمال غزة لم تنتهِ حتى وقتنا الحالي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقدر جيدًا مدى انزعاج مصر من اقتحام رفح الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن دخول رفح الفلسطينية، سيتسبب في تهديد العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن دخول إسرائيل رفح الفلسطينية، خطر يهدد نتنياهو نفسه، بالإضافة إلى تهديد الولايات المتحدة وعلاقتها مع مصر، وبالتالي مصر تقف كالشوكة في هذا الموضوع.

ونوه "رشوان"، بأن بنيامين نتنياهو دائمًا ما يقول إنه يعبر عن حال ورأي الشارع الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك خلافًا بين إسرائيل والولايات المتحدة ولكن لم يصل للقطيعة.

ضياء رشوان نتنياهو رفح الفلسطينية حديث الاخبار اكسترا نيوز

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