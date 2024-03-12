مواجهة قوية بين بوسي وأختها رباب بسبب سعد الصغير (فيديو)

قالت رباب شقيقة الفنانة بوسي، إن الفنان سعد الصغير حاول الإيقاع بينها وبين "بوسي"، خاصة بعد خروج والدها للإعلام وأكد أن أولاده تركينه ولا يقدمون له أي أموال.

وأشارت "رباب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العرافة"، والمُذاع على فضائية النهار، أن الفنانة بوسي لم تبخل على والدها بأي شيء، مؤكدة بأن سعد الصغير يحاول ركوب الموجة لاستعادة الشهرة.

من جانبها، ردت الفنانة بوسي، على شائعات اقتراض أموال من سعد الصغير قائلة:"عمري ما استلفت من حد جنية.. ماستلفتش من أخويا هاجي استلف من سعد".

ونوّهت، أنها لم تكن تعلم بزيارة الفنان سعد الصغير لوالدها، مشيرة أن سعد حاول تشويه صورتي أمام الإعلام قائلة:" أن إخواتي بجانب والدي ولم نتركه".