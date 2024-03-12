انهيار بوسي على الهواء بسبب صورة لوالدتها: "شقيت علينا كتير"

انهارت الفنانة بوسي من البكاء بسبب سردها لقصة أمها التي كانت تعمل عليها وعلى أشقائها، مؤكدة أنها كانت احد الأسباب التي دفعتها للنزول لسوق العمل.

وأشارت "بوسي"، خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية النهار، أن والدتها كانت منفصلة عن والدها وهي حامل بها، مشيرة أن لديها أخ يكبرها 4 سنوات، ومع ذلك نزلت سوق العمل.

وعرضت بسمة وهبة صورة والدة الفنانة بوسي والتي على الفور أنهارت بالبكاء قائلة:"الله يرحمها تعتب كتير وشقيت علينا"، الأمر الذي تسبب في خروج بسمة لفاصل إعلاني.