الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوسى: "سعد الصغير بيركب الترند على حسابى".. ووالدى كان طماعًا

بوسي
بوسي

فتحت الفنانة والمغنية بوسي، النار على الفنان سعد الصغير، خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، حيث أكدت أنه يغير منها بشكل وصفته بـ"الصورم"، قائلة: "أنا معرفش عايز مني أية".

وأضافت "بوسي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن سعد الصغير، نشر إشاعة بأنه كان يريد الارتباط بي، وهذا غير صحيح بالمرة، مؤكدة أنه يحاول الزج باسمها في كل المقابلات التليفزيونية.

وعرض البرنامج، فيديو لسعد الصغير وهو يتهمها بأنها كانت لا تريد أن تتصالح مع والدها، لترد بوسي، بأن والدها لم يكن بحياتها، مشيرة بأن والدها "طماع"، وضد نجاحها.

وتابعت، أن خلافها مع والدها سببه أنه كان يستغلها، مشيرة إلى أن سعد الصغير يحاول ركوب "الترند"، على قصة خلافها مع والدها قائلة: "مستبعدش سعد الصغير يعمل كدا.. اللي ياخد حق زوجة أخوه يعمل أكتر من كدا".

ونوهت، أن والدها لم يكن بحاجة لأحد، مؤكدة أنها كانت بجانبه طوال الوقت، مؤكدة أن شائعات الزواج بسعد الصغير هو من روجها للإعلام.

بوسى العرافة سعد الصغير النهار الترند

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