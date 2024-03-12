"وأنا على الربابة بغني".. اعرف أصلها وحكايات من شيخ صنايعية العزف "عم سلامة "

كشف سلامة متولي، شيخ عازفي الربابة، أصل وحكاية "الربابة"، حيث أكد أنها بدأت في الصعيد منذ زمن طويل، ومستمرة حتى وقتنا هذا.

وأضاف شيخ عازفي الربابة، خلال استضافته ببرنامج "باب رزق"، للإعلامي يسري الفخراني، والمُذاع على فضائية dmc، أن نغمة الحزن والشجن الصادرة من "الربابة"، تأتي من العازف نفسه.

وسرد "عم سلامة"، رحلته مع "الربابة"، حيث كان مولعا بها منذ الصغر، مؤكدًا أن مثله الأعلى هو "الريس متقال"، والذي كان أحد علامات هذا الفن.

ونوه، أنه تعلم الربابة علي يد أحد العازفين في دمنهور، حيث أشاد به معلمه في بدايته، حتى وصل إلى منصب شيخ العازفين على الربابة في مصر.

برنامج "باب رزق"

تعرض قناة DMC برنامج "باب رزق" للإعلامي يسري الفخراني، وذلك بشكل يومي خلال الشهر الكريم، والذي يستهدف ظهور بعض المبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم.