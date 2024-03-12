أيمن الرقب: حكومة الاحتلال الإسرائيلى لا ترعى حُرمات الشهر الكريم

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الشعب الفلسطيني والعربي يعيش حالة من الحزن بسبب دخول شهر رمضان الكريم، وما زال القصف مستمرا على الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا ترعى حُرمات الشهر الكريم، حيث إن عدد الشهداء المعلن، تجاوز الـ31 ألفا.

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تعرقل أى مفاوضات

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعرقل أي مفاوضات، مضيفًا أن الدول الغربية باتت تتفهم ما يحدث في قطاع غزة، وهذا يسهم في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الرقب" أن ما يشغل البال هو دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، من أجل توفير المواد الغذائية، خاصة ونحن في شهر الصيام، مطالبًا بضرورة فتح المعابر.