الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التنمية الإجتماعية بفلسطين: رمضان سيكون ثقيلًا على الفلسطينيين لاستمرار الحرب

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني، إن شهر رمضان سيكون ثقيلًا على الشعب الفلسطيني، بسبب عدم توافر المواد الغذائية، واستمرار الحرب على قطاع غزة.

 

وأضاف "المجدلاني"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في غزة يسوء وسيكون أكثر سوءًا بسبب الحصار الذي يعاني منه القطاع المنكوب.

 

وأشار إلى أن المواطن في غزة، لا يحصل يوميًا على أكثر من وجبة واحدة في اليوم، بالإضافة إلى لتر واحد من الماء الصالح للشرب، كما أن شح المواد الغذائية سيزيد من تفاقم الأزمة.

 

ونوه، أن شمال قطاع غزة يعاني منذ شهور بسبب عدم وصول أي مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن كل المفاوضات فشلت في تحقيق الهدنة في غزة، فنحن نواجه حرب تجويع بما تحمله الكلمة.

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني استمرار الحرب رمضان الشعب الفلسطيني طاع غزة القاهرة الإخبارية

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