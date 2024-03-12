رياض منصور: هيئات دولية وثقت وقائع عنف ارتكبها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن إسرائيل عملت على تشويه وكالة أونروا باتهام موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف "منصور"، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئات دولية رصدت ووثقت وقائع عنف ارتكبها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات.

وتابع مندوب فلسطين، أن وكالة أونروا وثقت عمليات التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها موظفوها في إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل تخشى الحقيقة ولذلك رفضت التعاون مع أي لجنة تحقيق أو الخبراء المستقلين.

وأشار إلى أن إسرائيل منعت إصدار تأشيرات دخول لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كجزء من هجومها على الهيئات الأممية في فلسطين.