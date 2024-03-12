باحث: بريطانيا تريد سوقًا كبيرة مثل الولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد

قال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، إن بريطانيا تريد سوقًا كبيرة مثل الولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاقتصاد الذي يواجه موجة من الانهيار في الآونة الأخيرة.

وأضاف "مسعد"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن السياسية الخارجية للملكة المتحدة، تقوم على الاندماج مع الدول المحيطة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن السوق الأمريكية أكثر مرونة وانتشارًا، مؤكدًا أن بريطانيا تعيش حالة من الرعب بعد تصريحات المرشح الرئاسي دونالد ترامب، والذي هدد بإعادة التفكير في التعامل اقتصاديًا مع بريطانيا والدول الأوروبية.

ونوه، بأن ترامب، هدفه الرئيسي هو المال والاقتصاد، وهذا يسهم بشكل كبير في توقف الدعم للكثير من دول العالم، وبالتالي فبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في حالة قلق بسبب تدهور الاقتصاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.