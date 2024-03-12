الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: فوز دونالد ترامب سيكون له تأثير اقتصادى على أوروبا

ترامب
ترامب

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن فوز دونالد ترامب، سيكون له تأثير اقتصادي على أوروبا بشكل كبير، مشيرًا إلي أن روسيا كانت منافسًا كبيرًا للولايات المتحدة.

 

الولايات المتحدة الأمريكية تمول الدول من أجل السيطرة عليها

وأضاف "السلاموني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمول الدول من أجل السيطرة عليها ليس إلا، والوقوف معها عند أي تهديد.

وأشار إلي أن الخزانة البريطانية كانت تمول الجيش بنسبة 90 مليار جنية إسترليني، مؤكدًا أن هذا التمويل مهدد بسبب الانهيار الاقتصادي والنظام المالي الخاص بها.

ونوه بأن بعد سنتين من حرب روسيا وأوكرانيا بدأت الدول الأوروبية أن تتيقن بأن المفاوضات والسلام هو الحل للقارة الأوروبية والعالم أجمع.

أستاذ اقتصاد ترامب اوروبا الدكتور محسن السلاموني دونالد ترامب الولايات المتحدة اكسترا نيوز الخزانة البريطانية

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