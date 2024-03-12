الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوسى: خادمتى كانت بتسرقنى 10 سنين.. وحاولت تخطف زوجى

بوسي
بوسي

كشفت الفنانة بوسي، عن تفاصيل سرقتها من خادمتها، حيث أكدت أنها أخبرت زوجها بأنها شقيقتها، وعلي مدار 10 سنوات تسببت في سرقة العديد من المشغولات الذهبية.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، والمُذاع على فضائية النهار، أنها كانت تحقد عليها بشكل كبير، مؤكدة أنها كانت تحاول خطف زوجها منها قائلة: "كانت بتحاول تلعب عليه".

ونوهت، بأنها في أحد الأيام، وضعت لها في رمضان، حبوبا منومة، من أجل تخديرها والاستيلاء على أي ممتلكات خاصة بالمنزل، مشيرة إلى أنها كشفت ذلك بمجرد النظر لطبق الشوربة.

وأشارت، إلى أن الخادمة الخاصة بها، كانت على علاقة مع السائق الخاص بها، حيث كان يساعدها بشكل كبير في كل السرقات، قائلة: اتقي شر من أحسنت إليه".

بوسى الفنانة بوسى العرافة فضائية النهار رمضان

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