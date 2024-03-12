الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوسى: تزوجت ثلاث مرات.. و"معملتش حاجة غلط"

بوسي
بوسي

قالت الفنانة بوسي، إنها تزوجت ثلاث مرات، وليس مرتين كما هو معروف، حيث أكدت أنها تزوجت بعد زوجها الأول قائلة: "أنا كنت متجوزة على سنة الله ورسوله".

وتحفظت بوسي، خلال استضافتها ببرنامج "العرافة"، والمُذاع على فضائية النهار، على اسم الزوج، حيث طلبت من الإعلامية بسمة وهبة بضرورة تجنب الإفصاح عن الاسم.

وأضافت "بوسي"، أنها تزوجت على سنة الله ورسوله، ولكن بالسر ولا يعلم عن هذه الزيجة أحد، مشيرة إلى أنها لم تفعل شيئا خطأ، وحاليا لديها ابن وتحاول بقدر الإمكان الحفاظ عليه.

يذكر أن الهدف من برنامج “العرافة” هو كشف أسرار الفنانين وحقائق حياتهم الشخصية، وهو ما يجذب انتباه المشاهدين إلى البرنامج ويرغبون في متابعته لمعرفة الأسرار المخبأة.

بوسى العرافة النهار أسرار الفنانين فضائية النهار

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