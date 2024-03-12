ضياء رشوان: أمريكا شريك بالتواطؤ فى جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال الكاتب ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الولايات المتحدة متهمة بالتواطؤ في جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة فشلت في الضغط على نتنياهو، الأمر الذي جعل الخلافات تظهر للعلن في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحاول بشكل كبير أن يظهر بصورة جيدة أمام المجتمع الدولي من أجل تحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونوه رشوان إلى أن ميناء المساعدات والممر البحري بغزة الذي دعت له الولايات المتحدة من الأفكار الجيدة، ولكن ماذا بعد.

وأكد أن المساعدات لم تجد من يوزعها بسبب تقويض وكالة الأونروا.