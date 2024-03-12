الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: أمريكا شريك بالتواطؤ فى جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الولايات المتحدة متهمة بالتواطؤ في جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة فشلت في الضغط على نتنياهو، الأمر الذي جعل الخلافات تظهر للعلن في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحاول بشكل كبير أن يظهر بصورة جيدة أمام المجتمع الدولي من أجل تحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونوه رشوان إلى أن ميناء المساعدات والممر البحري بغزة الذي دعت له الولايات المتحدة من الأفكار الجيدة، ولكن ماذا بعد.

وأكد أن المساعدات لم تجد من يوزعها بسبب تقويض وكالة الأونروا.

ضياء رشوان الشعب الفلسطيني الاحتلال جرائم الحرب رئيس هيئة الاستعلامات المصرية اكسترا نيوز حديث الاخبار

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: واشنطن توافق على بيع "صواريخ جو-جو" متقدمة لبولندا

مواجهة قوية بين بوسى وأختها رباب بسبب سعد الصغير (فيديو)

نتنياهو يؤكد المضى قدمًا فى العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

البيت الأبيض: قرض عسكرى أجنبى مباشر جديد بقيمة 2 مليار دولار لبولندا

"القاهرة الإخبارية": وفاة جندى أمريكى إسرائيلى كان محتجزًا منذ السابع من أكتوبر

انهيار بوسي على الهواء بسبب صورة لوالدتها: "شقيت علينا كتير"

الاستخبارات المركزية الأمريكية: توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار فى غزة

مقاتلة روسية ترافق مقاتلة تابعة لفنلندا فوق مياه البلطيق

الأكثر قراءة

ريمونتادا وهزيمة أولى.. البنك يهزم الأهلى فى دورى نايل

الزمالك يحدد سقفًا لرواتب اللاعبين.. ويجدد مفاوضاته مع رمضان صبحى

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بدورى نايل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"