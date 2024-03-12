الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ضياء رشوان: تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة "بريًا" هو الأفضل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر طول الوقت تنادي بدعم الأشقاء في فلسطين ولعل أكبر مثال على ذلك قيمة وحجم المساعدات التي قُدمت للقطاع المحاصر.

وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر مدركة بأن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أفضل إذا كان بريًا.

نوه بأن لدينا آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات، فضلًا عن المخيمات التي تحتوي على الأطنان من المواد الغذائية والطبية ولجأت للإنزال الجوي لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

أشار إلى أن قطاع غزة محاط بستة معابر إسرائيلية ومعبر مصري واحد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لم يستطع أن يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لفتح المعابر وهذا دليل على الضعف الذي يسيطر على المجتمع الدولي.

وتابع أن إسرائيل لا ترغب في وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل فلسطين، حيث إنها ورقة رسمية للأمم المتحدة بالنسبة للاجئين بحق العودة لبلدتهم بعد إعلان الدولة الفلسطينية.

ضياء رشوان غزة اكسترا نيوز حديث الاخبار المساعدات الإنسانية

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