ضياء رشوان يكشف تفاصيل المفاوضات القادمة بشأن وقف الحرب فى غزة

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الوضع العام في الضفة الغربية يوحى بمشاكل كبيرة، فضلًا عن الأوضاع والتوتر في الحدود اللبنانية.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمريكان سربوا فكرة أن المفاوضات سترجع ولكن ليست كما في السابق.

وكشف "رشوان" أن المفاوضات القادمة ستشهد هدنة أسبوعا أو اثنين، مع وقف إطلاق نار فعلي، وخلال المدة ستكون هناك جلسات لإعادة الاتفاق بين الأطراف بشأن تبادل المحتجزين والأسرى.

ونوه بأن فكرة الاستراحة المؤقتة هدفها إعادة التفاوض من أجل الوصول لصفقة تبادل، مع زيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع ورفع الحصار عن الشعب الغزاوي.