نتنياهو يرفض عرض "حماس".. والعملية العسكرية برفح الفلسطينية قريبة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تشمل إجلاء المدنيين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس الوزراء، رفض عرض حركة "حماس" الأخير، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو، يرى أن مطالب المقاومة غير معقولة.

وكان قد أشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس الوزراء يُصدِّق على خطط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والجيش يستعد لها.