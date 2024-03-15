الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو يرفض عرض "حماس".. والعملية العسكرية برفح الفلسطينية قريبة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تشمل إجلاء المدنيين، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس الوزراء، رفض عرض حركة "حماس" الأخير، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو، يرى أن مطالب المقاومة غير معقولة.

وكان قد أشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس الوزراء يُصدِّق على خطط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والجيش يستعد لها.

نتنياهو حماس وسائل اعلام إسرائيلية القاهرة الإخبارية رفح

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