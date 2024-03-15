خبير بالشأن الإسرائيلي: العلاقة بين إسرائيل وواشنطن قد تشهد قطيعة بسبب رفح

قال أحمد شديد خبير الشؤون الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب من أجل التمسك بالسلطة والتهرب من المحاكمة.

وأشار "شديد" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، هي مفترق طرق بين تل أبيب والولايات المتحدة.

ونوه إلى أن الصحف الإسرائيلية نشرت أم، أن بنيامين نتنياهو أخذ موافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأضاف أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تشهد قطيعة بسبب التلويح بعملية رفح العسكرية، وقد تصل لقطع الإمداد العسكري من قبل الإدارة الأمريكية.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي، غارق في أنفاق غزة، مؤكدًا أن استمرار الحرب في غزة لأكثر من 5 شهور دليل على الفشل وعدم القدرة على التعامل بشكل بري في الحروب.