الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبى: نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية على حساب الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

قال عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل نفذت تهديدها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة.

وأشار "عطية" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف المجزرة التي يلوح بها بنيامين نتنياهو.

وأضاف السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، أن نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية لتصديرها لشعبه على حساب الفلسطينيين، ويجب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو ظهر بعد الأسبوع الثاني من الحرب، بسبب رفض الأخير عددًا من قرارات الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية يعتمد على الموقف الأمريكي.

واستطرد أن الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا، مؤكدًا أن قمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي الخميس ستبحث وقف إطلاق نار فوريًا في غزة.

بعثة فلسطين نتنياهو القاهرة الإخبارية عادل عطية غزة

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