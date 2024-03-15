الأرض للدراسات: اجتياح رفح الفلسطينية استفزاز للمقاومة من أجل التنازل عن المطالب

قال جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن مشروع اجتياح رفح مطروح منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الموافقة عليها من قِبل بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي هو نوع من الاستفزاز للمفاوض الفلسطيني للتنازل.

وأشار "زقوت" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بنيامين نتنياهو لا يحترم حُرمات الشهر الكريم، بل ويضرب بالقوانين عرض الحائط.

ونوه إلى أن إسرائيل منذ البداية تشن هجماتها وحربها على القطاع، ومع الأسف لم تقدم القيادة السياسية الفلسطينية أي دعم للمقاومة، وهذا ساهم بشكل كبير في تحويلها إلى فصيل منبوذ.

وأضاف أن على المجتمع الدولي التحرك، من أجل إيقاف المجزرة التي يلوح بها نتنياهو في رفح، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تسعي لتنفيذ مخطط التهجير القسري.