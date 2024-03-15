الرئاسة الفلسطينية: نحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية فى رفح

حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح وارتكاب مجزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا.

وطالب بيان الرئاسة الفلسطينية، بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وتحمل مسئولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة سكان قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على موقفها الرافض وبشكل قاطع لمنع وقوع أي تهجير للفلسطينيين من غزة وتعتبر ذلك خطًا أحمر، بالإضافة إلى ضرورة وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.